Kolejna ulica w Lesznie zostaje zamknięta. Trzeba teraz dobrze planować jazdę po mieście Michał Wiśniewski

Ulica Dąbrowskiego na odcinku od Prochowni do Wojska Polskiego zostanie zamknięta dla ruchu. Powodem ma być układanie ostatniej warstwy asfaltu. Kierowcy w Lesznie nie kryją irytacji, bo to kolejna zamykana ulica w mieście, co ma duży wpływ na czas przejazdów w Lesznie.