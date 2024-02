Nieprzejezdna ważna ulica w centrum Leszna. Po zamknięciu odcinka Niepodległości trzeba korzystać z objazdów

Tak wygląda remont ulicy Niepodległości w Lesznie na zdjęciach

Na razie utrudnienia na Niepodległości dotyczą odcinka od ,,starego szpitala'' do zjazdu w Królowej Jadwigi. To właśnie nią odbywa się objazd dla jadących od strony Chrobrego i Ofiar Katynia. Kierowcy jadący przez rondo Solidarności muszą objeżdżać zamknięty odcinek albo Dąbrowskiego i Komeńskiego do Chrobrego albo cofając się do Opalińskich i dalej Narutowicza. To spore utrudnienia, a cały remont Niepodległości potrwać ma według wstępnych założeń około 1,5 miesiąca. To jednak inwestycja zimowa co może wpłynąć na zmianę terminów.