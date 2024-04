Kończy się remont leszczyńskiej ulicy. Otwarcie jeszcze w kwietniu. Zobaczcie jak się zmieniła Dożynkowa po modernizacji Michał Wiśniewski

Ostatnie prace na remontowanym odcinku ulicy Dożynkowej w Lesznie. Drogowcy mają do wymalowania już tylko oznakowanie poziome, a cała droga powinna zostać otwarta jeszcze w kwietniu. Na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego droga jest prosta jak stół, ale to nie jedyne prace, jakie tam wykonano.