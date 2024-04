Lokale wyborcze w Lesznie już zamknięte. Komisje wyborcze zabrały się za liczenie głosów

Lokale wyborcze zamknięte a komisje liczą oddane w wyborach samorządowych głosy

Mieszkańcy Leszna wybrali osoby, które przez pięć kolejnych lat będą zajmowały się sprawami miasta. Będą to członkinie i członkowie rady miejskiej i prezydent lub prezydentka Leszna. Zanim poznamy nazwiska radnych komisje wyborcze muszą podliczyć oddane głosy.

Dariusz Staniszewski

Na chwilę przed 21.00 ostatni wyborca opuścił lokal wyborczy. Teraz będziemy podliczali głosy - mówi Krystian Bogacki z komisji wyborczej nr 28 w Lesznie.

Przed komisją wyborcza nr 28 dużo pracy. Uprawnionych do głosowania było 1 356 osób, a do godziny 17.00 zagłosowało 557 osób czyli 41 procent uprawnionych. W całym Lesznie do 17.00 głosowało 36,88 procent uprawnionych.