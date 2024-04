Maturzyści zakończyli rok szkolny. Przed nimi trudne egzaminy maturalne. Uroczyste pożegnanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie

Cokolwiek będzie w życiu robili, róbcie to dodrze. Nie jest takie ważne czy będziecie lekarzami, prawnikami, sprzedawcami, handlowcami, inżynierami, ale to nie jest ważne. Najważniejsze w życiu jest to, aby swoją pracę wykonywać dobrze. Jest wielkim szczęściem, gdy ludzie mówią, że właściwie przez całe życie nie pracowali, bo praca którą wykonywali była ich pasją. A praca, która jest pasją, nie jest wielkim obciążeniem i takiej właśnie pracy wam życzę - mówiła Barbara Kochanek.