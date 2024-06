Mielno sypialnią Poznania. To tam najwięcej Wielkopolan spędza swoje wakacje. Co robić i gdzie zjeść w Mielnie? Polecamy nasz przewodnik

Piękne Plaże i Atrakcje Nadmorskie

Mielno przyciąga przede wszystkim swoją przepiękną, piaszczystą plażą, która jest idealnym miejscem na letni wypoczynek. Szerokie, czyste wybrzeże to nie tylko miejsce do kąpieli słonecznych i morskich, ale też do aktywnego spędzania czasu.