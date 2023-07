Mieszkańcy głosowali na tę inwestycję. Czy można już korzystać z miasteczka ruchu drogowego? Dariusz Staniszewski

O tym czy miasteczko ruchu drogowego mieszczące się w Zaborowie tuż przy Szkole Podstawowej nr 4 jest potrzebne zadecydowali mieszkańcy Leszna. Inwestycja była zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego 2022, a później zebrano wystarczającą do budowy liczbę głosów. Mieszkańcy Leszna mieli wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu, a teraz mogą korzystać z miasteczka.