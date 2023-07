Wiatrak w Święciechowie będzie uratowany. Zobacz, koźlaki zdobiące Leszno i powiat leszczyński

Blisko 700 000 na ratowanie wiatraka w Święciechowie

To program, który realnie wspiera samorządy - mówił o rządowym programie poseł i minister w Kancelarii Premiera Jan Dziedziczak. - Pieniądze pomogą naprawić lub odbudować zabytkowe obiekty. Dzięki tym środkom poprawimy ich stan i uchronimy przed degradacją i niszczeniem. Tym razem, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, do okręgu leszczyńskiego trafi łącznie 19 264 526 złotych.

Do powiatu leszczyńskiego trafi blisko 5 000 000 złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Blisko 700 000 złotych otrzyma m.in. gmina Święciechowa na ratowanie zabytkowego wiatraka. O pieniądzach, które są potrzebne, aby uratować wiatrak przeczytasz TUTAJ .

Wiatraki są ozdobą miejscowości w powiecie leszczyńskim

Chociaż stan wiatraków jest różny, to wszystkie wzbudzają zachwyt Dariusz Staniszewski

Chociaż stan wiatraków jest różny, to wszystkie wzbudzają zachwyt. W Osiecznej obok Józefa-Adama, są jeszcze Franciszek i Leon. Dwa pierwsze można zwiedzać. Mieści się w nich Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa. We Franciszku zgromadzone zostały eksponaty poświęcone młynarskiej profesji, we wnętrzu Józefa Adama zachowały się oryginalne mechanizmy z 1763 roku.