Młodzież licznie odwiedziła w sobotę Zespół Szkół nr 4 w Lesznie ZDJĘCIA

W tych roku klasy szkół średnich znów zasili półtora rocznika. Kandydatów jest jeszcze więcej niż przed rokiem. Z tego względu szkoły, również w Lesznie, decydują się na uruchamianie dodatkowych klas pierwszych. Tak będzie również w Zespole Szkół nr 4.

Podczas sobotnich drzwi otwartych szkoła zaprezentowała swoje kierunki kształcenia, a także całą plejadę działań, które realizuje, również po to, by pokazać młodzieży, że szkoła to nie tylko nauka, lecz także miejsce, w którym można rozwijać swoje pasje. Można było też zapoznać się z pracodawcami, którzy od lat współpracują z Zespołem Szkół nr 4 oraz wspierają placówkę.

Zespół Szkół nr 4 oferuje kształcenie w czterech typach szkół. Jeśli chodzi o szkołę branżową I stopnia, tu można wybrać sobie kształcenie praktycznie w każdym zawodzie. W technikum młodzież kształci się w następujących zawodach: