O historii, życiu i sekretach kulinarnych. Podróż po Szwecji w Ratuszowej w Lesznie

Linnnea jest wolontariuszką, która przyjechała do nas ze Szwecji. Jest bardzo komunikatywna i lubi opowiadać o tym jak mieszka się w jej kraju - mówi Amelia Salamon z Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie

Fundacja CAT planuje już kolejne spotkanie, tym razem będzie mowa o Dubaju.

Będzie to podróż do największego miasta Zjednoczonych Emiratów arabskich czyli do Dubaju. Podczas spotkania będzie wiele atrakcji, dlatego już teraz zapraszam chętnych - dodaje Tetyana Didur z Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie.