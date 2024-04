Ogródki wiedeńskie na rynku w Lesznie. W sezonie 2024 dołączą całkiem nowe lokale

Nowe lokale na rynku w Lesznie w 2024 roku

Pub Krewnego będzie miał mniejszy ogródek niż do tej pory, ale za to na rynku pojawią się dwa nowe. Jeden należe c będzie do nowego lokalu z włoską kuchnią, a drugi do nowej kebabowni, która swój biznes szykuje już od wielu miesięcy na rynku.Prace przy montażu ogródków trwają niemal od początku kwietnia.