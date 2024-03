Zardzewiała kłódka wisi na drzwiach. Zamknięta wieża ciśnień stoi na Zaciszu w Lesznie

Kłódka na drzwiach do wieży ciśnień przy lokomotywowni w Lesznie

Samorząd Leszna miał również plan na nowe zagospodarowanie wieży, która miała mieścić Leszczyńskie Centrum Nauki. Chociaż plan nie został zrealizowany, to mieszkańcy Leszna mogą być spokojni o zabytek z 1899 roku.

Gdy zapytamy mieszkańca Leszna o wieżę ciśnień, to bez namysłu wskaże wieżę mieszcząca się tuż przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wznoszący się na 28 metrów obiekt jest szczegółowo opisany. Znamy nazwisko inżyniera, który wieżę zaprojektował - chodzi o Franza Salbacha i datę, gdy wieżę wybudowano.

W dużo gorszej kondycji jest druga z wież w Lesznie. Stoi ona nieopodal lokomotywowni, tuż przy ulicy Zacisze. Wieżę wybudowano najprawdopodobniej w 1948 roku i od kilkunastu lat jest zamknięta. PKP nie ma pomysłu na zagospodarowanie nieczynnej wieży. Niewykluczone, że gdyby zlokalizowana była bliżej centrum miasta, i nie stała na terenie należącym do kolei, budziłaby większe zainteresowanie. Niewielkim promyczkiem nadziei na to, że wieża nie będzie zdewastowana, jest wisząca ciężka kłódka na drzwiach prowadzących do środka wartościowego obiektu.

Dariusz Staniszewski