Grodzą teren wokół Akwawitu w Lesznie. Rusza remont basenu za ponad 74 miliony złotych

Remont Akwawitu to największa inwestycja w Lesznie od lat. Budzi kontrowersje, bo spora część radnych i mieszkańców jest zdania, że remont dawnej pływalni będzie zbyt kosztowny, a za te pieniądze dałoby się taniej budować zupełnie nowy obiekt. Dawna pływalnia stoi nieczynna od kilku lat. Wszystko co się tam znajduje, wymaga wymiany. Zmieni się też bryła samego obiektu.

Firma Adamietz nie rusza jeszcze z żadnymi dużymi pracami budowlanymi we wnętrzach ani na zewnątrz. Do końca maja umowa przewiduje czas na realizację wielobranżowego projektu koncepcyjnego. Do końca listopada 2024 z kolei, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Dopiero wtedy mogą wejść budowlańcy.