Ostatnie prace i latem obwodnica Góry zostanie otwarta. Potem ruszyć ma remont drogi od Góry do granic powiatu leszczyńskiego

W lipcu 2024 roku ma się zakończyć budowa obwodnicy Góry wzdłuż drogi wojewódzkiej 323. Trwają ostatnie prace i za kilka tygodni droga, która pozwoli dojechać do Lubina bez wjazdu do Góry, będzie gotowa. Trwają też przygotowania to remontu samej drogi 323 między Górą a granicą województwa w stronę Leszna.