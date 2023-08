Osobówka zderzyła się z karetką pogotowia na sygnałach na krajowej 12 między Lesznem a Kąkolewem. Ambulansem wieziono pacjenta

Do zdarzenia doszło przed południem w czwartek 17 sierpnia 2023. Na drodze krajowej numer 12 od strony Kąkolewa jechała na sygnałach karetka pogotowia wioząca pacjenta do leszczyńskiego szpitala. Auto wyprzedzało inne pojazdy, do czego ma uprawnienia. Na DK12 trudno o stworzenie korytarza życia, ale to co zrobił jadący z przeciwka kierowca mazdy, było jego zupełnym przeciwieństwem.

Nie dość, że nie zjechał na pobocze dając przejazd ,,erce'' na sygnałach to jeszcze nawet nie zwolnił . Hamował dopiero na moment przed zderzeniem karetką. Nie było ono na szczęście czołowe, a oba pojazdy ,,zahaczyły '' się jedynie na drodze, ale skutecznie unieruchomiło to oba auta.

Po pacjenta z uszkodzonej karetki musiał przyjechać kolejny ambulans, a na krajówce powstały utrudnienia w ruchu.

Kierowca mazdy został uznany za winnego kolizji i ukarany mandatem. Zapłaci 1500 złotych.