Prasówka 12.05.2024 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Leszno, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Po raz dwudziesty na terenie Zamku Królewskiego w Rydzynie odbył się Rajd Pojazdów Zabytkowych z udziałem ponad sześćdziesięciu maszyn. Przez cały weekend w Rydzynie, a w niedzielę 12 maja także w Lesznie, oglądać można piękne zabytkowe maszyny: samochody i motocykle.

W weekend, 11 i 12 maja pod Zamkiem w Stobnicy ma miejsce wyjątkowe i jedyne takie wydarzenie "Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy". Jedyne dlatego, że jeszcze nigdy wcześniej, żaden zamek we współczesnych czasach, podczas rekonstrukcji nie był oblężony. Co to znaczy i dlaczego tak się stało? Wyjaśniamy w artykule.