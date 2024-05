Do zderzenia na leszczyńskich plantach, czyli alejach 21 października doszło w czwartek 16 maja 2024 po godzinie 20.00. Stało się to przy pasach naprzeciwko galerii starówka.Jechałam od strony galerii hulajnogą. Minęłam pasy i nie chciałam wjeżdżać na ścieżkę rowerową, bo tam są takie pofałdowania z kostki, które są bardzo niebezpieczne dla hulajnogi. Kiedyś prawie przez to upadłam – mówi nam kierująca hulajnogą 34-latka.