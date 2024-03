Pieniądze prezydenta Leszna. Czy fotel prezydenta to finansowe eldorado?

Ile zarabia prezydent Leszna?

W 2024 roku o fotel prezydenta lub prezydentki Leszna będzie konkurowało sześć osób. Niezależnie od tego, kto zostanie zarządcą miasta, to wysokość jego wynagrodzenia reguluje między innymi ustawa o pracownikach samorządowych. Z przepisów wiadomo, że miesięczne wynagrodzenie wójta, prezydenta i burmistrza w 2024 roku nie może by niższe niż 16 033 złote i wyższe niż 20 041.

Oznacza to, że radni, którzy ustalają wysokość wynagrodzenia mają niewielkie możliwości do tego, aby dopasować wysokość wynagrodzenia do sytuacji gospodarczej, przeciętnego wynagrodzenia czy stopy bezrobocia. Bo w widełkach są tylko cztery tysiące złotych. W praktyce oznacza to, że prezydenci dużych i bogatych miast zarabiają podobnie do zarządców gmin lub miast, w których żyje się biednie.