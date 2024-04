Pijany kierowca zatrzymany przez emerytowanego policjanta z Leszna

34-latek z powiatu wolsztyńskiego trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszy zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za co grozi mu do trzech lat więzienia oraz nawet trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Czeka go także wysoka kara pieniężna. Odpowie też za wykroczenie polegające na spowodowaniu zdarzenia drogowego w stanie nietrzeźwości - wylicza Monika Żymełka.