Wolińska w Lesznie zamknięta dla ruchu. Na Zatorzu już odczuwają utrudnienia na długie tygodnie

Tak wygląda zamknięcie Wolińskiej w Lesznie - zdjęcia

Jak jest faktycznie? Ruch samochodów jadących od Święciechowy kierowany jest z Wolińskiej w Święciechowską. Jej odcinek z brukiem jest w opłakanym stanie, a będzie w jeszcze gorszym, gdy przez kilka tygodni ( tyle ma trwać remont – nawet do końca maja) tysiące aut przetoczą się przez Święciechowską, bo z Zatorza inaczej wyjechać się nie da. Wariant z Wilkowicką i wiaduktem to gwarancja jeszcze większych korków.

Kierowcy znający Zatorze więc kluczą. Jadą przez Łużycką do Miśnieńskiej i dalej piaskowym odcinkiem przy domach w Wyszyńskiego. Jej kawałeczek jest dwukierunkowy. Tam można wbić się w Wolińską ponownie i dojechać do ronda? Co można było zrobić, by pomóc mieszkańcom?

Wystarczyło czasowe dopuszczenie ruchu dwukierunkowego na Wyszyńskiego od Miśnieńskiej do Wolińskiej, by ulżyć mieszkańcom Zatorza Michał Wiśniewski

Rozwiązane jest proste. Wystarczyłaby czasowa zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy kardynała Wyszyńskiego. Oznakowanie tam ruchu dwukierunkowego od krzyżówki z Miśnieńską pozwoliłoby samochodom na przejazd obok kościoła św. Józefa także w stronę Wolińskiej i sprawny wyjazd na tę drogę. Ruch toczyłby się po utwardzonych ulicach, bez konieczności jazdy piaskowym odcinkiem (między Obotrycką a Wyszyńskiego) równoległym do Wolińskiej. Czy ktoś w Urzędzie Miasta przemyśli podpowiadane przez nas rozwiązanie? Poczekamy. Remont, przypominamy, ma trwać nawet do 1,5 miesiąca.