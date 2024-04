Konkurs samorządu Leszna. Co zrobić, aby wygrać hulajnogę, rower lub karnet na mecze Unii Leszno? Dariusz Staniszewski

Urząd miasta zachęca osoby mieszkające w Lesznie, nawet gdy są zameldowane poza Lesznem, aby w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisały swój rzeczywisty adres zamieszkania

Urząd miasta ogłosił konkurs z nagrodami. Skierowany jest do osób, które złożą w Urzędzie Skarbowym w Lesznie PIT z leszczyńskim adresem zamieszkania. Ale to nie wszystko, bo trzeba wypełnić formularz, w którym urzędnicy pytają się o to, jak rozwijasz skrzydła w Lesznie? Zgłoszenia do konkursu ruszyły 15 lutego i potrwają do 17 maja 2024.