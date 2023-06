Półtora rocznika ruszyło do szkół średnich. Czy szkoły w Lesznie są odpowiednio przygotowane?

Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 w Lesznie

W czwartek - 4 maja punktualnie o 9.00 rano ruszyły matury. Na początek maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Do klas maturalnych w Lesznie w 2023 roku uczęszczało 1782 uczennic i…

Szkoły ponadpodstawowe w Lesznie szykują się na falę kandydatów do klas pierwszych. Czy placówki są gotowe na przyjęcie młodzieży z rocznika 2009 i połowy rocznika 2008? Nabór do szkół ponadpodstawowych ruszył 15 maja. W szkołach ponadpodstawowych Leszna w 2023 roku przygotowano 2 152 miejsca dla pierwszaków w 72 oddziałach. Na ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół trzeba poczekać do 24 lipca.