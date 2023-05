Popisy taneczne przedszkolaków. Maluchy na scenie MOK w Lesznie

2 Przedszkolny Festiwal Taneczny w Lesznie

Do udziału w tanecznej imprezie zaproszono wszystkie przedszkola w Lesznie. Do festiwalu zgłosiło się 10 placówek. Są to Przedszkole Miejskie nr 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19 i przedszkole im. Jana Pawła II. Za przygotowanie i prowadzenie odpowiedzialne były nauczycielki - Anna Bąk i Magdalena Samol z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie.

Organizacja festiwalu była możliwa dzięki funduszom zdobytym za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok - mówi Naczelnik Wydziału Edukacji Robert Fryz.

Dariusz Staniszewski