Potężne drzewo runęło na ścieżkę obok bloków w Lesznie. Korona spadła tylko metr od ławki

Wszystko stało się w niedzielę 2 lipca 2023 na niewielkim skwerze obok skrzyżowania ulic 17 Stycznia i Andrzejewskiego w Lesznie. To miejsce, którym porusza się wiele osób idąc z osiedla bloków między innymi do pobliskiego sklepu. Obok znajduje się też przychodnia lekarska.

Drzewo runęło nagle w lekko wietrzną niedzielę, ale to raczej nie wiatr był powodem złamania korony wierzby. Prawdopodobnie była ona po prostu spruchniała i to właśnie choroba spowodowała upadek drzewa.

Można tu mówić o ogromnym szczęściu, że na skwerze nie było ani przechodniów ani nikogo nie ławce, która znajduje się dosłownie metr od zwalonej korony drzewa.

Na miejsce wezwano strażaków. Zabezpieczyli skwer i złamane drzewo za pomocą taśmy, a usunięciem wierzby ma zająć się Miejski Zakład Zielni. Czy poza wycinką sprawdzi on też stan innych drzew w okolicy. Mieszkańcy mają taką nadzieję.

To trzeba zrobić. Tu chodzą seniorzy, bawią się dzieci, a jeśli drzwa są chore, to powinno to zostać dokładnie sprawdzone – mówi nam jedna z mieszkanek ulicy Andrzejewskiego.