Roboty polegają między innymi na wymianie krawężników, obrzeży, ścieków ulicznych oraz przebudowie zjazdów. To jednak tylko część planowanych prac. Główne będą związane były do tej pory z usuwaniem starej nawierzchni i układaniem nowej– zapowiadała Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.

Pokazy lotnicze w Lesznie ściągają do miasta kilkadziesiąt tysięcy widzów, z czego znaczna grupa to zmotoryzowani. Trudno sobie wyobrazić, by podczas ten największej frekwencyjnie imprezy w Lesznie ulica Wolińska miała ograniczenia w ruchu. Prowadzi ona do części parkingów zlokalizowanych przy lotnisku.