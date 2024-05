Prasówka 9.05.2024 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Dla mieszkańców Leszna i okolic, przyklejona do jeziora Łoniewskiego Osieczna, od lat jest jednym z ulubionych miejsc wakacyjnych wypadów. W niedużym miasteczku tkwi potencjał, który przyciąga także ludzi z odległych części Polski. Choćby na chwilę. Stamtąd już tylko krok w otulające miasteczko lasy. Na jednym z wzgórz stanęła platforma widokowa Jagoda 2, z której roztacza się widok na Osieczną i Jezioro Łoniewskie.

Pan Stanisław z gminy Chocz to starszy i schorowany człowiek. Nie ma dzieci i żyje sam w "domu" - o ile można go tak nazwać - z rozpadającym się dachem ze strzechy, z brakiem łazienki i bieżącej wody, którą codziennie czerpie ze studni. "Właz" w podłodze w jednym z pokoi jest wejściem do ziemianki, która służy mu jako lodówka. Dobrzy ludzie na czele z Pawłem Kantkiem ruszyli mu z pomocą i chcą pomóc mu w remoncie domu. Właśnie uruchomili zbiórkę w internecie na portalu szczytny-cel.pl