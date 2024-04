Potrzebna pomoc dla Justyny Ostrowskiej z Leszna. Po wypadku na rowerze straciła czucie w nogach

Mieszkanka Leszna dobrze znała trasę w Wilkowicach. Jechała nią z mężem także dzień wcześniej rowerem. To aktywna osoba lubiąca sport. Taką znają ją ludzie z leszczyńskiego środowiska morsów.

To nasz morsikowa siostra wspaniała kobieta.Zawsze brała udział w imprezach charytatywnych, bo uwielbia wspierać takie akcje. Razem z mężem są na wszystkich imprezach i zachęcają do tego innych. Teraz to ona potrzebuje naszej pomocy – apeluje Kinga Markowska, organizatorka imprez charytatywnych z udziałem morsów.