Festyn charytatywny dla Mateusza Augustyniaka w Trapezie w Lesznie. Masa atrakcji i otwarte serca. Zebrano imponującą kwotę

W maju ubiegłego roku też dowiedziałam się, że mam tętniaka w głowie i miałam ogromne szczęście, bo wykryto go, zanim doszło do najgorszego. Jestem już po embolizacji tętniaka. Namawiam, by diagnozować się, bo wiele osób zupełnie nie wie, że ma w głowie taką tykającą bombę – dodaje Anna Szabel.