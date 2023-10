Radny ocenił uczniów. To matoły, które nie potrafią czytać - mówił podczas sesji

Po co my budujemy i rozbudowujemy szkoły, skoro młodzież, która wychodzi z ósmej klasy nie potrafi czytać. Nie potrafi czytać w ogóle. Ja mam grupy, które prowadziłem na grę mobilną - po 40 dzieci, podzielonych na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup gra osobno. Były zadania, które należało odczytać, a później wykonać. Na dziesięcioro dzieci, ani jedno nie potrafiło przeczytać pięciu zdań. Nauczycielki były spalone ze wstydu. To po co my te dzieci uczymy. Skoro z ósmej klasy wychodzą dzieci nieumiejące czytać - mówił radny Sylwester Przydrożny.