Ranking najpiękniejszych polskich plaż 2024 według Magazynu Travelist. Sprawdź które plaże zdobyły tytuł najpiękniejszych? [01.07.2024]

Plaża Stogi, położona na południowy wschód od gdańskiego Głównego Miasta, jest prawdziwym rajem dla amatorów słonecznych kąpieli. Jej szerokość przekraczająca 100 metrów, czystość oraz drobny, przyjemny piasek sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe na mapie plaż Trójmiasta. Nie bez znaczenia jest także nowoczesna infrastruktura oraz niepowtarzalny, portowy klimat, który przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów. Jednak to, co wyróżnia Plażę Stogi na tle innych, to jej spokojniejszy charakter. W porównaniu do Brzeźna czy graniczącego z Sopotem Jelitkowa, Stogi oferują bardziej kameralną atmosferę, idealną dla poszukujących relaksu z dala od miejskiego zgiełku. Ta cecha czyni ją ulubionym miejscem wśród tych, którzy cenią sobie spokój i prywatność podczas wypoczynku na plaży.

PRZEMYSLAW SWIDERSKI