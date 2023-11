Regulamin akcji Karma Wraca

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.CZAS TRWANIA i MIEJSCE ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

III. ZASADY ZBIÓRKI DLA ZWIERZĄT

IV. ZADANIA ORGANIZATORA

V. PATRON MEDIALNY ORGANIZATORA

9.12.2023 r. w Galerii Leszno w Lesznie;

9.12.2023 r. w Galerii Solnej w Inowrocławiu;

16.12.2023 r. w CH Plaza w Toruniu;

16.12.2023 r. w CH Focus w Bydgoszczy;

17.12.2023 r. przed Urzędem Gminy Osielsko.

8. Warunkiem otrzymania choinki jest przekazanie Organizatorowi minimum (do wyboru): 1 koc duży, 1 kg karmy suchej lub mokrej, 2 podkłady higieniczne, 2 zabawki mniejsze lub 1 duża, 1 legowisko, 1 smycz, 1 obroża, 1 budka gąbkowa, 1 żwirek 10 l, 1 kg smakołyków dla psów i kotów. Pozostałe produkty zostaną rozpatrzone indywidualnie przez Partnera podczas akcji.

9. Patron medialny może odmówić wydania choinki w przypadku, jeżeli produkty nie będą spełniały wymogów opisanych w pkt. 8.

10. Przekazujący, którzy spełnią powyższe wymagania otrzymają choinkę:

a) 200 pierwszych osób w dniu 9.12.2023 r., od godz. 11.00 do wyczerpania zapasów lub do godz. 16.00, w Galerii Leszno w Lesznie, Al. Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 Leszno;

b) 150 pierwszych osób w dniu 9.12.2023 r., od godz. 11.00 do wyczerpania zapasów lub do godz. 16.00, w Galerii Solnej w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław;

c) 200 pierwszych osób w dniu 16.12.2023 r. od godz. 11.00 do wyczerpania zapasów lub do godz. 16.00, w CH Plaza w Toruniu na placu od ul. Broniewskiego, 87-100 Toruń;

d) 200 pierwszych osób w dniu 16.12.2023 r. od godz. 11.00 do wyczerpania zapasów lub do godz. 16.00, w CH Focus w Bydgoszczy na dziedzińcu od ul. Jagiellońskiej, 85-097 Bydgoszcz;

e) 150 pierwszych osób w dniu 17.12.2023 r. od godz. 11.00 do wyczerpania zapasów lub do godz. 16.00, przed Urzędem Gminy Osielsko, ul, Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko.

11. Każdy Przekazujący ma prawo do otrzymania 1 choinki bez względu na ilość przekazanych darów pod warunkiem przekazania minimum, o którym mowa w pkt. 8.

12. Choinki wydawać będzie Patron medialny.

13. W przypadku gdy Patron medialny wyda wszystkie choinki w danej lokalizacji będzie można oddać dary, ale bez prawa żądania choinki.

14. Nie ma możliwości zamiany choinki na inny upominek ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.

15. Biorąc udział w akcji Przekazujący potwierdza, że akceptuje zasady zbiórki określone w Regulaminie.

16. Regulamin dostępny jest na stronach: gloswielkopolski.pl/karmawraca, leszno.naszemiasto.pl/karmawraca, expressbydgoski.pl/karmawraca, nowosci.com.pl/karmawraca i pomorska.pl/karmawraca