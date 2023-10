Gospodarz zaniedbał zwierzaki. A teraz potrzeba pieniądze na to, żeby znowu mogły cieszyć się życiem

Interwencja w gminie Lipno - zwierzęta proszą o wsparcie

Fundacja Zwierzęce SOS apeluje o pomoc

Fundacja ma już pisemne zrzeczenie się praw do zwierzą przez właściciela, co pozwoli na adopcję. Jednak zanim do niej dojdzie to fundacja ponosi koszty związane z utrzymaniem zwierząt.