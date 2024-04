Odchodzący prezydent Leszna przedstawił wyliczenia. Łukasz Borowiak broni decyzji o remoncie pływalni Akwawit Dariusz Staniszewski

Od 2 maja 2024 roku nowym prezydentem będzie Grzegorz Rusiecki. Już na samym początku czeka go trudna decyzja. Rusiecki zamierza przyjrzeć się umowie pomiędzy samorządem Leszna a firmą Adamietz, która ma zmodernizować pływalnię Akwawit. Decyzję o modernizacji wysłużonej pływalni podjął Łukasz Borowiak. „Mieszkanie w Lesznie wstanie deweloperskim to jest koszt od 9 000 do 11 000 złotych za mkw. Do tego dochodzi około 150 000 złotych na wykończenie swojego gniazdka. Firma Adamietz zmodernizuje nam pływalnie za 8 000 złotych brutto" mówił Ł Borowiak.