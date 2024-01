Śnieg i pośniegowe błoto na chodnikach trzeba posprzątać. Kto to zrobi w Lesznie?

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników w Lesznie?

Dariusz Staniszewski

Śliskie chodniki i zalegający śnieg mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Gdy dojdzie do złamania ręki lub nogi na nieodśnieżonym chodniku, to poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie. Zgodnie z przepisami za usunięcie śniegu czy błota na chodniku odpowiada właściciel nieruchomości przylegającej do chodnika. W przypadku domów wielorodzinnych odpowiedzialność spoczywa na wszystkich mieszkańcach. W wielkim skrócie chodzi o to, aby chodnik był po prostu bezpieczny dla pieszych. W Lesznie obowiązek ośnieżania chodników na mieszkańców nałożono uchwałą przyjętą w 2016 roku.

Strażnicy miejscy na początku pouczają o obowiązku odśnieżania chodników, najczęściej to wystarcza, i nie trzeba stosować kar za niestosowanie się do obowiązujących przepisów - mówi Ewelina Głowacz, zastępczyni Komendanta Straży Miejskiej w Lesznie.

Straż miejska może ukarać za nieodśnieżony chodnik mandatem w wysokości do 500 złotych. W Lesznie w 2024 roku pomimo tego, że początek roku jest z opadami śniegu, to municypalni nie wystawili żadnego mandatu.