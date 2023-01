Studniówka 2023. Pierwszy wielki bal maturzystów z Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

Maria Koroniak, dyrektorka leszczyńskiego ZS nr 4 życzyła maturzystom świetnej zabawy i podkreślała, by dobrze wykorzystali czas dzielący ich od egzaminu dojrzałości.

- Moi drodzy studniówka to chyba pierwsza taka noc, gdy zdajecie sobie sprawę, że nie jesteście już dziećmi – mówiła Maria Koroniak zwracając się do uczniów, bohaterów piątkowego balu. - Nie chodzi tu o wasz wygląd, garnitur czy piękną suknię, chodzi o to poczucie, że dojrzeliście już do tego, aby zmierzyć się ze światem i swoimi marzeniami. Nie mogę wam obiecać, że to będzie łatwe, ale pamiętajcie, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, a o marzenia trzeba walczyć! Studniówka to też taki wieczór, który skłania do chwili refleksji, do zastanowienia się nad tym, co naprawdę w życiu jest najważniejsze. Z perspektywy maturzysty ta odpowiedź wydaje się z pozoru prosta. Najważniejsza jest nauka i matura. Doświadczenie życiowe daje nam jednak inną perspektywę. Otóż, najważniejsze jest po prostu życie, drugi człowiek, uczucia, emocje i chwile, które za moment będą już przeszłością. Oby tych dobrych chwil było w waszym życiu jak najwięcej.