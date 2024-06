TOP 10 najlepszych hoteli nad morzem z dostępem do plaży: Przewodnik na wakacje 2024

Na 2 miejscu znalazł się Sheraton Sopot Hotel. Jest to kolejny luksusowy obiekt zlokalizowany w sercu Sopotu. Oferuje on bezpośredni dostęp do piaszczystej plaży oraz komfortowe pokoje z widokiem na morze. Goście mają do dyspozycji nowoczesne centrum spa, baseny, a także wykwintne restauracje serwujące dania kuchni międzynarodowej. Sheraton Sopot słynie z doskonałej obsługi i bogatej oferty rekreacyjnej, w tym sportów wodnych i wycieczek rowerowych. Jego lokalizacja w pobliżu molo i głównych atrakcji Sopotu sprawia, że jest to idealne miejsce na luksusowy wypoczynek.

KAROLINA MISZTAL / POLSKAPRESSE