Upadła w mieszkaniu i nie było z nią kontaktu. Policjanci z Leszna pomogli 75-latce

Policjanci, którzy byli na miejscu są profesjonalistami w udzielaniu pomocy. To sierżant sztabowy Adrian Kramarczyk i posterunkowy Jakub Żak. Obaj mają uprawnienia ratownika kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Na co dzień pełnią służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Z wypadkami i pomocą osobom poszkodowanym mają do czynienia praktycznie podczas każdej służby – dodaje Monika Żymełka.