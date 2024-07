Z Leszna do Boszkowa zieloną baną. Dworce kolejowe na trasie do letniska nad Jeziorem Dominickim

Pociągiem z Leszna do Boszkowa

Na trasie wiodącej z Leszna do Boszkowa pierwszy stacją są Wilkowice. Niestety, zamknięty dla podróżujących dworzec kolejowy jest ruiną nadającą się tylko do rozbiórki. Wiele lat temu na drzwiach do dworcowej poczekalni powieszono kłódki, okna zabezpieczono dyktą, i tak już zostało.