Porządki w Boszkowie. Zabrano głazy zagradzające dostęp do wody przy jednej z plaż przy Jeziorze Dominickim

Jezioro Dominickie w Boszkowie

Dojście do linii brzegowej jeziora Dominickiego przy nowych apartamentowcach i przy plaży głównej w Boszkowie jest zagrodzone przez właścicieli obiektów. Wody Polskie zapowiadają kary jeśli…

Grodzenie dostępu do linii brzegowej jeziora Dominickiego w Boszkowie jest praktyką stosowaną od lat w Boszkowie. Właściciele dużych apartamentowców Aquarius i Horizon Park oraz hotelu Antonińska (dawniej Sułkowski) ogromnymi kamieniami i płotami zastawili dostęp do wody. O tym jak wyglądała sprawa grodzenia dostępu do wody w Boszkowie w 2023 roku przeczytasz TUTAJ

Kamienie zagradzały dostęp do linii brzegowej jeziora w Boszkowie Dariusz Staniszewski

To skandal. Betonują letnisko zawłaszczając nawet dostęp do wody, to skandal - mówiła redakcji Leszno.naszemiasto mieszkanka letniska.

Na kilka miesięcy przed sezonem wypoczynkowym zabrano ogromne głazy przy plaży należącej do hotelu. Mieszczący się przy ulicy Dworcowej hotel w 2023 roku zmienił właściciela i nazwę, zamiast hotelu Sułkowski jest Antonińska Resort Spa.