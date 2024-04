Maluch utknął między rogatkami w Lesznie. Na przejeździe przy Dożynkowej już się to zdarzało

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce na przejeździe przy ulicy Dożynkowej w Lesznie. Świadek nagrał film i wysłał go do TVN24. Zapewnia też, że ruszył z pomocą kierowcy ,,małego fiata'', który zatrzymał się pomiędzy zaporami.

Film z Leszna z 2021 roku - quad i auta między opuszczonymi szlabanami

W tym czasie, choć zapory opadają, jedna z osobówek pokonuje przejazd, ale utyka przez opuszczonym szlabanem. Do zablokowanego auta pobiegają dwie przypadkowe osoby i podnoszą szlaban. Kierowca i pasażerka quada nie są kompletnie zainteresowani pomocą kierowcy, którego samochód mógł zostać uderzony przez pociąg. To jednak nie koniec.

Film z przejazdu kolejowego na Dożynkowej w Lesznie - ku przestrodze

Zawsze w sytuacji zagrożenia kierowca, który utknie między zaporami może je wyłamać ciężarem auta. Nowoczesne zapory są tak skonstruowane, by to umożliwi. Wyłamanie zapór będzie kierowcę kosztować. Zapłaci za to ubezpieczyciel stosowanie rozliczając to w składce OC.

KIEROWCY NA DOŻYNKOWEJ NIE WIDZA POCIĄGÓW? POSEŁ ZGŁASZA SPRAWĘ