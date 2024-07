Dlaczego doszło do zamknięcia plaż?

Wpływ na turystów

Turystom, którzy już przybyli do Mielna, pozostaje poszukiwanie alternatywnych miejsc do plażowania. Często wiąże się to z koniecznością podróży do innych miejscowości, co może być uciążliwe i pochłaniać cenny czas wakacji. Rodziny z dziećmi, osoby starsze czy mające ograniczenia ruchowe mogą znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji.