Zamykają całkowicie ulicę Wolińską w Lesznie. Wiadomo jak długo będzie nieprzejezdna

Remont Wolińskiej rozpoczął się w marcu i od początku prowadzony był w taki sposób, by nie zamykać całkowicie ruchu na drodze. Wymieniano krawężniki i studzienki odprowadzające wodę. Drogowy pracują w taki sposób, by przejezdność drogi była zachowana, choć korkowania się tej ważnej ulicy nie da się całkowicie uniknąć. To się jednak zmieni już 10 kwietnia 2024.

Tego dnia Wolińska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.

Firma Strabag poinformowała, że zamknie całkowicie drogę. Będzie tam wykonywane frezowanie istniejącej nawierzchni i potem kładziony będzie nowy asfalt. Te prace mają potrwać do końca maja oświadczył dziś Łukasz Borowiak, prezydent Leszna.

Modernizacja Wolińskiej ma kosztować 3,5 miliona złotych i jest możliwe dzięki 50-procentowemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Modernizacja obejmie ponad kilometrowy odcinek drogi. Nie będzie to inwestycja tak szeroka, jak remont sąsiedniej ulicy Szybowników. Nie zaplanowano wymiany żadnych sieci podziemnych, a jedynie nowy asfalt, krawężniki oraz zostaną wyremontowane przejścia dla pieszych.