Zaproszenie na debatę nie zostało przyjęte. Nie dojdzie do debaty kandydatów na wójta gminy Lipno, pomiędzy M. Wiśniewskim a Ł. Litką

Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale komitet działa w swoim rytmie i ma swój plan na rozmowy z mieszkańcami. Dla mnie wszyscy mieszkańcy są tak samo ważni, a nie tylko ci z największych miejscowości. Chcemy dać równe szanse wszystkim wyborcom, również z mniejszych wiosek i być blisko nich, więc stawiamy na rozmowy w poszczególnych sołectwach lub poprzez indywidualny kontakt. To my idziemy do mieszkańców, a nie oni do nas - odpisał w mediach społecznościowych Łukasz Litka.