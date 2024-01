„Pogonimy PiS i Borowiaka". Grzegorz Rusiecki kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Leszna

Na trzy miesiące przed wyborami do samorządu, do Leszna przyjechała marszałkini senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Podczas spotkania podano nazwisko kandydata na prezydenta Leszna. Koalicja Obywatelska wskazała na posła Grzegorza Rusieckiego.

Przyjechałam do Leszna po wygranej z Prawem i Sprawiedliwością w październiku 2023 roku. Kolejnym razem przyjadę do was, gdy w kwietniu odsuniecie PiS od rządzenia w Lesznie - mówiła marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.