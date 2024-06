Kradzież w klasztorze w Osiecznej. Złodziej przed kradzieżą poprosił o modlitwę zakonników z Osiecznej Dariusz Staniszewski

Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Leszna, który wyłamał z klasztornej boazerii ściennej skarbonę z datkami wiernych i skradł ją w całości. Zanim doszło do kradzieży, to w pamiątkowej księdze zamieścił wpis, prosząc o modlitwę i wybaczenia. Grozi mu do 10 lat więzienia.