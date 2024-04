Zuchwały złodziej z Boszkowa zatrzymany. Grozi mu 10 lat więzienia

Do zuchwałej kradzieży doszło w domu letniskowym w Boszkowie. Złodziej zerwał kłódki zabezpieczające posesję i ogołocił z wartościowych przedmiotów posesję.

Kiedy 1 kwietnia właścicielka jednego z domów w Boszkowie przyjechała po dłuższej nieobecności na swoją posesję letniskową stwierdziła włamanie do domu. Nieznany sprawca wyłamał drzwi wejściowe do budynku, zerwał kłódki w budynku gospodarczym i ukradł przedmioty warte kilka tysięcy złotych. Były to miedzy innymi rowery, kosiarki do trawy, odkurzacze, grzejniki elektryczne, monitor komputerowy, żelazko - wylicza Monika Żymełka , oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.