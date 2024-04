Kopał mercedesa w centrum Leszna. Wpadł kilka dni później - z narkotykami

Zniszczenia samochodu zgłoszono policjantom w przedświąteczny piątek przed Wielkanocą.

Tego dnia w samym środku dnia w centrum Leszna doszło do uszkodzenia samochodu osobowego. Pokrzywdzony zawiadomił nas, że na ulicy Łaziebnej w Lesznie ktoś pokopał bok zaparkowanego wzdłuż ulicy osobowego mercedesa. Wartość strat została wyceniona przez zawiadamiającego na kilka tysięcy złotych – mówi Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Ustalenie sprawcy zniszczeń nie zajęło policji wiele czasu. Zaraz po świętach – 2 kwietnia 2024 roku policjanci zapukali do drzwi 31-latka.

Okazało się, że w pomieszczeniach mieszkalnych posiadał zabronione substancje w postaci marihuany i mefedronu – dodaje Monika Żymełka.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a 3 kwietnia 2024 usłyszał zarzuty. Odpowie za uszkodzenie samochodu, co zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim, czyli polegający na publicznym, umyślnym, działaniu bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Jeśli dodać do tego posiadanie narkotyków to 31-latkowi grozi przed sądem nawet do pięciu lat więzienia.