Pijany kierowca tira zatrzymany w Lesznie po sygnale od kierowcy. ,,Jechał setką całą szerokością drogi. Ruszyłem za nim'' - mówi świadek

Wszystko działo się w poniedziałek rano około godziny 8.00. Mieszkaniec powiatu leszczyńskiego jechał tego dnia do pracy.

Na trasie z Osiecznej do Leszna jechałem za tirem z niebieską naczepą. Kierowca jechał bardzo szybko, zdarzało się, że miał setkę na liczniku. Jego auto poruszało się bardzo niepewnie zmieniając pas. Od lewej do prawej. Początkowo sądziłem, że może rozmawia przez telefon, ale postanowiłem to sprawdzić – mówi nam pragnący zachować anonimowość kierowca.