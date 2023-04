Zwolnienia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Lesznie. Ile osób traci pracę i dlaczego?

Kto traci pracę w szpitalu w Lesznie

Nie będą to pielęgniarki. Raczej są to osoby zajmujące się czynnościami pomocniczymi – dodaje Albiński.

Dyrekcja szpitala zapewnia, że nie ma w planach zlecania usług firmom zewnętrznym, bez konieczności ponoszenia kosztów pracowniczych. Chodzić ma wyłącznie o odciążenie szpitalnego ,,budżetu płacowego''. Skala zwolnień to ponad 20 osób. Część osób otrzymała już wypowiedzenie, inne – wytypowane do zwolnień – pracują do czasu wygaśnięcia ich umów.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zatrudnia na koniec kwietnia 2023 łącznie ponad 1200 osób. Tysiąc osób na umowach o pracę, a 200 kolejnych - współpracują na zasadach kontraktowych.