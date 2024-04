Zwycięzca bierze prawie wszystko. Koalicja Obywatelska gromi rywali do rady miejskiej Leszna Dariusz Staniszewski

Koalicja Obywatelska zebrała ponad 50 procent głosów (11 299) w wyborach do rady miejskiej Leszna Michał Wiśniewski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Nie tylko fotel prezydenta Leszna, ale i większość w radzie miejskiej trafiła do Koalicji Obywatelskiej. Nowym prezydentem został Grzegorz Rusiecki, którego będzie wspierało 14 radnych i radne w 23 osobowej radzie miejskiej. Tak miażdżące zwycięstwo po raz ostatni odniósł Sojusz Lewicy Demokratycznej w 1998 roku. Wtedy lewica wprowadziła 23 osoby do rady, która była nieco większa i liczyła 36 miejsc. A kto do rady miejskiej Leszna w 2024 roku?